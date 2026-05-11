Telegram üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, yeni bir yöntemle mağduriyet yaratmaya devam ediyor. İ.Y. isimli vatandaş, "görev yap para kazan" sistemiyle kandırılarak toplam 160 bin TL maddi kayba uğradı. Olayın ardından şüpheliler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) yetkililerinin aktardığına göre, 2026 yılında dijital platformlar üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinde belirgin bir artış yaşanıyor. Şebekeler, kurbanlarına önce küçük miktarlarda para göndererek kurdukları sistemin güvenilir olduğuna inandırıyor.

KÜÇÜK ÖDEMELERLE GÜVEN KAZANDILAR

Sürecin nasıl işlediğini anlatan mağdur İ.Y., kendisiyle Telegram üzerinden "sadakat görevlisi" unvanıyla iletişime geçildiğini belirtti. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle e-ticaret sitelerindeki ürünleri inceleyip ekran görüntüsü gönderen mağdur, ilk başlarda hesabına yatan küçük meblağlar nedeniyle sisteme güvendiğini ifade etti.

SÖZDE VERGİ BAHANESİYLE BÜYÜK VURGUN

Güven aşamasının tamamlanmasının ardından dolandırıcılar, sistemde 266 bin 700 TL biriktiğini öne sürdü. Bu paranın çekilebilmesi için vergi ödenmesi gerektiğini belirten şüpheliler, şirket bilgileri sorulduğunda ise net bir yanıt vermekten kaçındı. Durumu fark eden İ.Y., toplam 160 bin TL kaptırdıktan sonra tuzağa düştüğünü anladı. Mağdur, tüm yazışma ve dekontları delil olarak sunarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

ALANYA'DAKİ İNTERNET KULLANICILARI İÇİN UYARI

Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte Alanya'da ek gelir arayışına giren veya evden çalışma fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşların bu tür mesajlara karşı dikkatli olması kamuoyu ilgisi açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, hiçbir yasal kurum veya şirketin basit görevler karşılığında yüksek meblağlar vaat etmeyeceğini ve para çekme işlemi için önceden vergi talep etmeyeceğini hatırlatıyor. Kaynağı belirsiz mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması dolandırıcılığın önüne geçilmesinde temel kural olarak öne çıkıyor.