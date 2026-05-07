Apple, yeni iPhone modellerinde tanıtılan yapay zeka özelliklerinin zamanında sunulmaması gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan toplu davada 250 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etti. Tüketiciler, şirketi "Apple Intelligence" ve yenilenmiş Siri gibi özellikleri reklam kampanyalarında kullanıp cihazları eksik işlevle satmakla suçluyordu.

ABC News'in ulaştığı mahkeme belgelerine göre, teknoloji devi müşterileri kasten yanılttığı yönündeki iddiaları şiddetle reddediyor. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, halihazırda 20'den fazla yapay zeka özelliğinin aktif olduğunu belirterek, odaklarını en yenilikçi ürünlere kaydırmak amacıyla meseleyi uzlaşmayla çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

TAZMİNAT MİKTARI VE KAPSAMA GİREN MODELLER

Mahkeme dosyasına yansıyan detaylara göre, ABD sınırları içinde satılan yaklaşık 37 milyon cihaz bu fondan yararlanma potansiyeli taşıyor. 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında satın alınan iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ile tüm iPhone 16 serisi (Standart, 16e, Plus, Pro ve Pro Max) cihazlar ödeme kapsamında yer alıyor.

Başvurusu onaylanan kullanıcılara cihaz başına standart olarak yaklaşık 25 dolar ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak hak sahibi olup iade için başvuranların sayısına bağlı olarak bu rakamın kişi başı 95 dolara kadar yükselebileceği aktarıldı.

TÜRKİYE VE ALANYA'DAKİ KULLANICILAR İÇİN DURUM NE?

Söz konusu 250 milyon dolarlık dev fon yalnızca ABD sınırları içindeki satın alımları kapsıyor. Alanya'daki teknoloji mağazalarından veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden aynı tarihlerde söz konusu modelleri alan tüketiciler bu tazminattan yararlanamayacak. Bölgedeki akıllı telefon pazarında olası yansımaları yakından takip edilen bu kararın, Avrupa ve Türkiye'de benzer yasal süreçler için emsal teşkil edip etmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Uzlaşma anlaşmasının, son olarak 17 Haziran 2026 tarihinde Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Noel Wise tarafından resmi olarak onaylanması bekleniyor. Mahkemeden onayın çıkmasının ardından, ABD'deki hak sahipleri için talep ekranları açılacak ve ödemeler başlayacak.