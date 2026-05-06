Türkiye'nin dijital haritacılık altyapısını millileştirecek olan Yerli Navigasyon Projesi için Bilişim Vadisi'nde resmi imza töreni düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje; veri egemenliğini sağlamayı ve dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın törende yaptığı açıklamalara göre, konum ve harita teknolojilerindeki bu adım stratejik bir önem taşıyor. Bakan Kacır, veriyi üretmenin ve güvenli bir şekilde yöneterek ekonomik değere dönüştürmenin milli egemenliği koruma yolunda kritik bir hamle olduğunu bildirdi.

TOGG VE BAŞARSOFT GÜÇ BİRLİĞİ YAPTI

Proje kapsamında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Başarsoft ve BVB Navigasyon ortak bir altyapı geliştirmek üzere bir araya geldi. Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden beslenecek olan bu yeni uygulamanın, yüksek kullanıcı kapasitesiyle güncel ve güvenilir bir hizmet sunması hedefleniyor. Geliştirilecek sistemin, e-ticaretten akıllı şehir uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede dijital dönüşümü destekleyeceği aktarıldı.

ALANYA TURİZMİNE VE LOJİSTİĞİNE OLASI ETKİSİ

Ulusal çapta başlatılan bu dijital haritacılık hamlesinin, Alanya gibi turizm ve tarım odaklı ilçelere olası yansımaları yakından takip ediliyor. Yabancı uygulamalara alternatif olarak geliştirilecek sistemin, bölgeye gelen turistlerin navigasyon deneyimini iyileştirmesi ve tarımsal lojistik süreçlerinde daha güvenilir rota planlamalarına olanak tanıması muhtemel etkiler arasında gösteriliyor.

2030 YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Bakanlık, 2030

Yapay Zeka Stratejisi eylem planı için de çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Kacır, paydaşların sürece katılımını sağlamak amacıyla yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden resmi bir çağrı yapıldığını duyurdu.

Konuşmaların ardından resmiyet kazanan protokolün imza törenine; Bakan Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgem, BVB Navigasyon Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun katıldı.

TOGG

Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ile Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan da törende hazır bulunarak sürece destek verdi.