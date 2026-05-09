Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Nehri'nde düzenlenen rafting turu sırasında yaşanan kaza ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, Dokuzdeğirmen mevkisinde suya indirilen ve içinde 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur'un da bulunduğu bot, Esentepe mevkisinde alabora oldu.

Suya düşerek şiddetli akıntıya kapılan Çamur, kısa sürede gözden kayboldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri acilen bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaybolan kadını bulmak için hem rafting botlarıyla su yüzeyinden hem de kıyı şeridinden kapsamlı bir arama tarama faaliyeti başlattı.

CANSIZ BEDENİ 8 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama kurtarma birimlerinin aktardığına göre, çalışmalar kazanın yaşandığı noktanın 8 kilometre uzağında sonuç verdi. Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Gümüşoluk köyü sınırlarındaki Melen Barajı seti önünde kadının cansız bedenine ulaşıldı. Gerekli incelemelerin ardından otopsi işlemleri için cenaze Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALANYA BÖLGESİNDEKİ SU SPORLARI İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Düzce'de yaşanan bu kaza, su sporları ve alternatif turizm merkezlerindeki güvenlik tedbirlerinin taşıdığı hayati önemi bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Alanya ve çevresindeki akarsu rotalarında, benzer vakaların yaşanmaması adına ekipman kontrollerinin ve rehber denetimlerinin sıklığı kamuoyunun ilgisini çekiyor. Bölgedeki turizm profesyonelleri, nehir sporlarında uluslararası güvenlik standartlarının tavizsiz uygulanmasının muhtemel riskleri en aza indireceğini belirtiyor.