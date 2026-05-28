Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç günlük resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti. Putin, başkentte bulunan Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider, resmi karşılama töreninin ardından önce baş başa görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra heyetler arası genişletilmiş toplantıya geçildi.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, enerji iş birlikleri, bölgesel gelişmeler ve uluslararası gündem maddeleri ele alındı.

ENERJİDEN YÜKSEK TEKNOLOJİYE KADAR ÇOK SAYIDA ANLAŞMA

Ziyaret kapsamında Rusya ve Kazakistan arasında enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, finans ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan çok sayıda hükümetler arası anlaşmaya imza atıldı.

Tarafların özellikle enerji alanındaki iş birliğini daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediği belirtilirken, ulaştırma koridorları ve ticaret ağlarının geliştirilmesinin de görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.

İmzalanan anlaşmaların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

PUTİN: “30 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE İLERLİYORUZ”

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rusya ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin yalnızca belirli projelerle sınırlı kalmadığını vurguladı.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselmeye devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl ticaret hacmimiz yaklaşık 29 milyar dolar oldu ve elbette 30 milyar dolar seviyesine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.”

Rus lider ayrıca enerji projeleri, sanayi yatırımları ve altyapı alanındaki ortak çalışmaların ilişkiler açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

TOKAYEV: “RUSYA İLE İLİŞKİLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Rusya ile sürdürülen stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin Astana yönetimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Putin’in ziyaretini iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiren Tokayev, Rusya’nın uluslararası sistemdeki rolüne dikkat çekti.

Tokayev, “Rusya'nın katılımı olmadan hiçbir büyük uluslararası sorunun çözülemeyeceğini” ifade etti.

“HALKLARIN DOSTLUĞUNUN YEDİ TEMELİ” BİLDİRİSİ İMZALANDI

Ziyaret kapsamında iki lider ayrıca, iki ülke halkları arasındaki ilişkileri düzenleyen ve “Halkların Dostluğunun Yedi Temeli” adı verilen ortak bildiriye imza attı.

Bildirinin; kültürel bağların güçlendirilmesi, ekonomik iş birliği, karşılıklı güven ve bölgesel istikrar gibi başlıkları içerdiği belirtildi.

Astana’daki temasların önümüzdeki günlerde farklı görüşmeler ve ekonomik toplantılarla devam etmesi bekleniyor.