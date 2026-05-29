Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen köprü faciası can kaybına yol açtı. Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu bölgede, yapımı devam eden köprü aniden çöktü.

İlk belirlemelere göre olayda 6 işçi yaşamını yitirirken, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 işçiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

Facianın, eyalette bulunan Betwa Nehri üzerinde inşa edilen köprüde meydana geldiği bildirildi.

FIRTINA SIRASINDA ÇÖKTÜ

Yetkililerden edinilen bilgilere göre bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve yoğun yağış sırasında köprünün bir bölümü çöktü.

Olay anında köprü üzerinde ve inşaat sahasında çalışan işçilerin bulunduğu belirtildi.

Çökme nedeniyle çok sayıda işçinin enkaz altında kaldığı ifade edilirken, bölgede büyük panik yaşandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda acil durum, sağlık ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kurtarma ekipleri, ağır iş makineleri ve özel ekipmanlarla enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

6 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DOĞRULANDI

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çöken köprüde görev yapan 6 işçinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer ayrıca olay sırasında köprünün belirli bölümünde çalışan işçilerin doğrudan çökmeden etkilendiğini açıkladı.

3 İŞÇİ İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hava koşullarının zaman zaman çalışmaları zorlaştırdığı belirtilirken, ekiplerin bölgede yoğun şekilde görev yaptığı kaydedildi.

Kurtarma çalışmalarının sonuç vermesi için zamana karşı yarışıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından köprünün çökme nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Mühendislik ekiplerinin, köprünün yapısal durumu ile hava koşullarının etkisini araştıracağı bildirildi.

Facianın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, inşaat çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.