ABD ile İran arasında gerilimi artırabilecek bir iddia, taraflardan gelen açıklamalarla uluslararası gündeme taşındı. İran basınında yer alan haberlerde, İran hava savunma sistemlerinin ABD’ye ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi.

İddiaların ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), resmi açıklama yaparak söz konusu haberleri yalanladı.

İRAN BASINI İHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İran medyasında askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde, hava savunma sistemlerinin önceki akşam alarma geçtiği belirtildi.

Haberlere göre, Buşehr kenti yakınlarında tespit edilen ve ABD’ye ait olduğu öne sürülen bir hava hedefinin füze sistemiyle vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

İran basınında yer alan bazı yayınlarda hedefin bir ABD insansız hava aracı (İHA) olduğu öne sürüldü.

CENTCOM'DAN NET AÇIKLAMA

İddiaların kısa sürede uluslararası basında yer almasının ardından CENTCOM’un resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava unsurları eksiksiz olarak kayıt altındadır.”

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK

Ortadoğu’da son dönemde artan askeri hareketlilik nedeniyle taraflardan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor.

Özellikle Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler, uluslararası kamuoyunda dikkatle izlenirken, hava sahası güvenliği ve askeri faaliyetlere ilişkin haberler sık sık gündeme geliyor.

Uzmanlar, benzer iddiaların resmi makamlar tarafından doğrulanmadan kesin bilgi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

RESMİ DOĞRULAMA BULUNMUYOR

Şu ana kadar İran tarafından düşürüldüğü iddia edilen hava aracına ilişkin bağımsız kaynaklarca doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

Tarafların açıklamaları arasındaki farklılık nedeniyle gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.