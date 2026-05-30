Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. D-100 kara yolunun Avculu Mahallesi mevkiindeki baraj kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunda yaşanan kaza, özellikle kavşak noktalarında sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

KAZA BARAJ KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Suşehri ilçesine bağlı Avculu Mahallesi baraj kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Seda Nur D. yönetimindeki 59 ANV 644 plakalı otomobil ile Sedat D. idaresindeki 59 DM 745 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle trafik akışında kısa süreli aksama yaşanırken, ekipler bölgede güvenlik tedbirleri aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araç sürücüleri Seda Nur D. ve Sedat D. ile 59 DM 745 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gül D. ve Ali K.'nin yaralandığı tespit edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Doktorlar tarafından gerekli kontrolleri yapılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kaza sonrası her iki araçta da çeşitli seviyelerde hasar meydana geldi. Çekici yardımıyla kaldırılan araçların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kavşaktaki görüş açısı, sürücü beyanları ve araçların çarpışma noktaları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

D-100 kara yolu üzerinde bulunan kavşaklar, zaman zaman benzer trafik kazalarıyla gündeme geliyor. Uzmanlar, özellikle yoğun araç geçişinin yaşandığı noktalarda sürücülerin hız limitlerine uyması ve kavşak geçişlerinde daha dikkatli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yetkililer ise sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulunarak, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlatıyor.