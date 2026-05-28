KENYA’nın Rift Valley bölgesinde yer alan Nakuru kentindeki bir kız yatılı okulunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre yangın, öğrencilerin kaldığı yatakhane bölümünde gece geç saatlerde başladı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı belirtilirken, öğrencilerin büyük kısmının uyuduğu sırada çıkan yangın nedeniyle tahliye çalışmalarında zorluk yaşandığı ifade edildi.

Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, olay sonrası yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin ise çeşitli derecelerde yaralandığını duyurdu. Yaralı öğrencilerin çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, okul binasında büyük çapta hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, ailelerin okul çevresinde endişeli bekleyişi dikkat çekti. Olay sonrası Kenya Eğitim Bakanlığı’nın da bölgeye inceleme heyeti gönderdiği bildirildi.