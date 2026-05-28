Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Fransa’da da yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin kuzeybatısında bulunan 14 vilayet için aşırı sıcak uyarısı yaptı.

Yetkililer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmelere göre aralarında Paris’in de bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesi, 4 aşamalı sistemin üçüncü kademesine karşılık gelen turuncu seviyeye çıkarıldı.

SICAKLIKLAR 37 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteo-France tarafından yapılan açıklamada, uyarı verilen bölgelerde hava sıcaklıklarının 34 ila 37 derece arasında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Özellikle büyük şehirlerde asfalt ve beton yoğunluğu nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocuklar başta olmak üzere risk grubundaki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Fransız yetkililer, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde uyarıda bulundu.

Belediyelerin bazı bölgelerde serinleme noktaları oluşturduğu ve sağlık ekiplerinin olası sıcak çarpması vakalarına karşı hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yetkililer ayrıca özellikle toplu taşıma, şehir içi ulaşım ve sağlık hizmetlerinde yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekti.

AVRUPA’DA SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Son yıllarda Avrupa genelinde daha sık görülmeye başlayan aşırı sıcak hava dalgaları, iklim değişikliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.

Fransa’da geçmiş yıllarda yaşanan yüksek sıcaklıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunları ve orman yangınları meydana gelmişti.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.