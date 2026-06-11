New York Times'ın yatırım platformu Hill.com verilerine dayandırdığı habere göre, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bu hafta borsaya kote olmaya hazırlanıyor. Şirketin hisse başına 135 dolar fiyatla halka arz edilmesi planlanırken, bu hamle 4 bin 400'den fazla mevcut ve eski çalışanı milyoner yapacak.

Toplam 22 bin personeli bulunan şirketin piyasa değeri bu fiyatlamayla 1,77 trilyon dolara ulaşıyor. Bu rakam, ABD'li teknoloji üreticisi General Electric'in (GE) piyasa değerinin yaklaşık beş katına karşılık geliyor. Kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Fitch ve S&P'den yatırım yapılabilir notu alan şirket, ilk çeyrekte zarar açıklamasına rağmen piyasalarda yüksek talep görüyor.

ELON MUSK DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ OLABİLİR

Şirkette yüzde 42 oranında hissesi bulunan Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, halka arzın en büyük yararlanıcısı konumunda yer alıyor. Listeleme işleminin tamamlanmasıyla Musk'ın dünyada 1 trilyon dolar servete ulaşan ilk kişi olma ihtimali güçlü görülüyor. Hill.com Kurucusu Andrew Benson, 400 kişinin 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip olmasının nadir bir durum olduğunu vurgulayarak, şirkette yaratılan devasa zenginliğe dikkat çekti.

ERKEN DÖNEM ÇALIŞANLARI İÇİN RİSK NASIL SERVETE DÖNÜŞTÜ?

Geleneksel halka arzlarda servet genellikle kurucular ve erken aşama büyük yatırımcılar arasında paylaşılırken, binlerce alt kademe çalışanın aynı anda büyük varlık sahibi olması teknoloji sektörü için bile sıra dışı bir tablo oluşturuyor. 2011 yılında henüz üniversiteden mezun olmadan işe giren Trevor Hise, aldığı 100 binin üzerindeki hisse senediyle bugün en az 13,5 milyon dolarlık bir değere ulaştı. Benzer şekilde 2012'de fırlatma mühendisi olarak işe başlayan Gavin Pretty, 80 bin dolarlık yıllık maaşına ek olarak nakit yerine hisse senedi almayı tercih etti. Pretty, roket fırlatmalarının başarısız olduğu o dönemde bu kararın oldukça riskli görüldüğünü aktardı.

HİSSELERİNİ HEDİYE KARTIYLA TAKAS EDENLER OLDU

Elon Musk'ın geçmişte halka açık şirketlerin yönetim süreçlerini eleştirmesi, bazı çalışanların SpaceX'in hiçbir zaman borsaya açılmayacağına inanmasına yol açtı. Bu beklentiyle ellerindeki hisseleri Chili's gibi restoranların hediye kartlarıyla takas eden çalışanlar olduğu bildirildi.

Yaratılan bu yeni servet, fırlatma sahası Starbase'in bulunduğu Teksas eyaletinin Brownsville kentinde gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi. Realtor.com kıdemli ekonomisti Hannah Jones, personelin nakit yerine hisse senediyle ödeme alması nedeniyle biriken varlıkların listeleme sonrası bölge ekonomisine akacağını belirtti. Yerel emlakçı Bob Torres ise Musk'ın 2021'deki taşınma çağrısından bu yana çalışanların ev sahibi olmak için birbiriyle yarıştığını ve ilanları hızla tükettiğini ifade etti.