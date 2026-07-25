Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT'de geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanıyor. Dünden bu yana devam eden kesinti nedeniyle kullanıcılar platforma giriş yapamıyor veya sistemden yanıt alamıyor.

Sorun bildirimlerini takip eden platform olan Down Detector verilerine göre, şikayetler özellikle ABD, Avrupa, Hindistan ve Japonya gibi yoğun kullanım bölgelerinde artış gösterdi. Kullanıcıların ardı ardına gelen bildirimlerinin ardından, platformun geliştiricisi OpenAI cephesinden beklenen resmi bilgilendirme yapıldı.

OPENAI KESİNTİYİ DOĞRULADI

Şirket yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka modelinin altyapısında yaşanan sorunlar doğrulandı. Ekiplerin arızanın temel kaynağını tespit etmek ve sistemleri yeniden tam kapasiteyle aktif hale getirmek için araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi. Kesintinin ne zaman tamamen giderileceğine dair ise henüz kesin bir saat verilmedi.

YAPAY ZEKA KESİNTİLERİ İŞ AKIŞLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının günlük iş süreçlerine entegre olmasıyla birlikte, bu tür küresel kesintiler yazılım, içerik üretimi ve eğitim gibi birçok alanda geçici aksamalara yol açabiliyor. Sektör analistleri, kritik iş süreçlerinde tek bir yapay zeka servisine bağımlı kalınmaması ve bulut tabanlı alternatif sistemlerin de iş akışlarında hazır bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.