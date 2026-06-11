Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yaklaşık üç yıldır devam eden telif hakkı ihlali davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sekizinci celsede dosya incelemesini tamamlayarak dijital yayın platformu Netflix'in, davanın açıcısı olan öğretmen Mustafa Güler'e tazminat ödemesine karar verdi.

Açıklanan karara göre mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Netflix, davacı Güler'e bilirkişi raporuyla belirlenen 1 milyon 800 bin TL maddi telif tazminatı ile 150 bin TL manevi tazminat ödeyecek. Söz konusu ödeme tutarlarına 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren avans faizi işletileceği bildirildi.

KARARA İTİRAZ YOLU AÇIK

Yasal sürecin neticelendiği karar, taraf avukatlarının ve davacının huzurunda okundu. Mahkeme heyeti, tarafların kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak istinaf yoluna gidebileceğini aktardı.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Küresel dijital platformlara karşı kazanılan bu dava, Türkiye'deki diğer içerik üreticileri ve fikir sahipleri için önemli bir emsal teşkil ediyor. Uluslararası yayıncıların yerel telif hakları konusunda yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, mağduriyet yaşayan kişilerin Türkiye mahkemeleri üzerinden hak arama süreçlerinin önü açılmış oldu.

SADECE BİREYSEL BİR HAK ARAYIŞI DEĞİL

Duruşmanın ardından yazılı bir değerlendirme yayımlayan Mustafa Güler, üç yıllık hukuk mücadelesinin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güler, bu sonucun yalnızca kendi adına değil, dijital platformların eğitimcilere ve fikir sahiplerine karşı hukuki sorumluluklarını hatırlatması bakımından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Adalet mekanizmasına olan güvenini başından beri koruduğunu ifade eden Güler, kararın emek veren, üreten ve hakkını hukuk yoluyla arayan herkes için anlamlı bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.