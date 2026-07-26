Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen 25 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 482 milyon 870 bin 924 TL olarak belirlenirken, milyonlarca kişinin merakla beklediği kazanan numaralar da belli oldu.

Kazanan numaralar açıklandı

25 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar şu şekilde sıralandı:

12 - 18 - 64 - 74 - 78 - 80

Çekilişte ayrıca;

Joker Numarası: 26

26 SüperStar Numarası: 89

olarak açıklandı.

Büyük ikramiye 482,8 milyon TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 482.870.924 TL olarak duyuruldu. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin bir ya da birden fazla talihliye isabet edip etmediğine ilişkin bilgilerin, Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar resmi kanallardan sorgulanabiliyor

Vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgilerini girerek sorgulayabiliyor. İkramiye kazanan talihlilerin ise belirlenen süre içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor.