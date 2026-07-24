Yeni nesil çipli T.C. kimlik kartlarının üzerinde yer alan 6 haneli CAN kodunun dikkatsizce paylaşılması, dijital dolandırıcılık vakalarına zemin hazırlıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, kimlik fotokopisi veya fotoğrafı aracılığıyla bu kodu ele geçiren kötü niyetli kişiler, vatandaşların haberi olmadan adlarına banka hesabı açabiliyor veya kredi çekebiliyor.

Uzmanlar, kimlik kartının ön yüzünde bulunan bu şifrenin tek başına bir tehlike yaratmadığını belirtiyor. Ancak ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gibi diğer kişisel verilerle birleştiğinde, bu kod dijital bir anahtar işlevi görüyor. Dolandırıcılar, bu bilgileri kullanarak akıllı telefonlardaki NFC doğrulama adımlarını kolayca aşma yetkisi kazanıyor.

CAN KODU KREDİ KARTINDAKİ CVV GİBİ ÇALIŞIYOR

Siber güvenlik uzmanları, CAN kodunun çalışma mantığını banka ve kredi kartlarının arka yüzünde bulunan 3 haneli CVC/CVV güvenlik numaralarına benzetiyor. Cüzdanın veya kimliğin fiziksel olarak kaybedilmesinin yanı sıra, günlük hayattaki bazı alışkanlıklar da riski büyütüyor. Araç kiralama, ev tutma veya ikinci el eşya alım satımı gibi işlemlerde mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen kimlik fotoğrafları büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor.

UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNİMİNDE NASIL KULLANILIYOR?

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden şubeye gitmeden müşteri olma süreçlerinde, kimlik üzerindeki çipin okunması ve CAN kodunun sisteme girilmesi zorunlu tutuluyor. Aynı doğrulama sistemi, GSM operatörlerinin uzaktan eSIM tanımlama veya yeni hat başvurularında da kullanılıyor. Kodun ele geçirilmesi durumunda, dolandırıcılar dakikalar içinde adınıza borçlanabiliyor veya yasa dışı faaliyetlerde kullanılacak iletişim hatları açabiliyor.

KİMLİK PAYLAŞIRKEN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Fatura, abonelik veya güvence amacıyla kurumlara kimlik görseli verilmesi zorunlu olduğunda, 6 haneli CAN kodunun üzerinin dijital olarak kapatılması veya fiziki fotokopilerde karalanması gerekiyor. Olası bir kayıp veya çalıntı durumunda ise zaman kaybetmeden Alo 199 Nüfus Çağrı Merkezi'nin aranması ya da e-Devlet üzerinden bildirim yapılması hayati önem taşıyor. Yapılan bu bildirim, kaybolan karta ve üzerindeki koda ait tüm dijital sertifikaların anında iptal edilmesini sağlayarak mağduriyetlerin önüne geçiyor.