Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ikametinde kenevir yetiştirildiği iddiası üzerine düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Akay, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, ünlü yönetmenin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kararın ardından sessizliğini bozan Ezel Akay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini savundu. Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz. Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam. Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim."

Akay'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı açıklamaya destek veren ve eleştiren yorumlar yaptı. Yönetmenin ifadelerinde özellikle "medyada gördüğünüz her habere inanmayın" ve "mahkemenin sonucunu bekleyin" çağrısı dikkat çekti.

Öte yandan olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Yargılama sonucunda dosyaya ilişkin nihai kararın mahkeme tarafından verileceği belirtildi.