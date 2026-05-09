CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Sözcü TV yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle TCK 217/A kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA TCK 217/A KAPSAMINDA AÇILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 8 Mayıs 2026 tarihinde katıldığı televizyon yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Özel’in sözlerinin “kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler” içerdiği değerlendirmesiyle işlem yapıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIK RESEN HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında resen başlatıldığını açıkladı. Söz konusu madde, kamuoyunda “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” düzenlemesi olarak biliniyor.

Siyasi gündemde geniş yankı uyandıran gelişme, Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamaların ardından geldi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, canlı yayında Bakan Gürlek hakkında bazı iddialarda bulunmuş, ilerleyen haftalarda bu konuda basın toplantısı düzenleyeceğini söylemişti.

Özel konuşmasında, “Ölümden gayrı beni durduracak bir şey yok” ifadelerini de kullanmıştı. Bu sözler ve Bakan Gürlek’e yönelik iddialar, soruşturma sürecinin merkezine yerleşti.

ANKARA’DA SİYASİ TANSİYON YÜKSELDİ

Soruşturma kararı, CHP ile iktidar cephesi arasındaki gerilimin yeni başlığı oldu. Gelişmenin, önümüzdeki günlerde hem Meclis gündeminde hem de parti açıklamalarında geniş yer bulması bekleniyor.

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılması, özellikle “canlı yayın sözleri nedeniyle siyasi lidere soruşturma” başlığıyla kamuoyunda tartışılacak görünüyor.