Sivas’ta yaşanan bir olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Evinin karşısındaki otelden gelen yüksek seslerden rahatsız olduğunu söyleyen bir kadın, yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Mahalle sakini kadın, özellikle gece saatlerinde otelden gelen seslerin çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ettiğini belirtti. Görüntülerde kadının yüksek sesle tepki gösterdiği anlar yer aldı.

“ÇOCUĞUM RAHATSIZ OLDU”

Kadın kayıt sırasında, İstanbul’dan gelen çocuğunun da durumdan etkilendiğini söyleyerek, “Çocuğum iki günlük İstanbul’dan gelmiş. Milletin sesini mi dinleyecek?” ifadelerini kullandı.

Çevrede yaşayan bazı vatandaşların da özellikle gece geç saatlerde benzer gürültüler nedeniyle şikayetçi olduğu öne sürüldü. Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

SES YALITIMI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay sonrası gözler bir kez daha otellerdeki ses yalıtımı standartlarına çevrildi. Özellikle şehir merkezindeki konaklama tesislerinde çevresel gürültü şikayetlerinin zaman zaman gündeme geldiği biliniyor.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında işletmelerin çevreyi rahatsız etmeyecek önlemleri alması gerekiyor. Olay sonrası bölgede herhangi bir resmi denetim yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

