Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle geziye çıkan yerli ve yabancı turistler, Alanya Kalesi önlerinde karşılarına çıkan yunuslarla heyecan dolu anlar yaşadı. Akdeniz’in berrak sularında ortaya çıkan yunuslar, bir süre teknenin hemen yanında yüzerek adeta turistlere gösteri sundu.

Alanya’nın simge noktalarından biri olan Alanya Kalesi açıklarında yaşanan olay, bölgedeki tekne turlarının sadece deniz ve güneşten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle yaz sezonunda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Alanya’da, doğal yaşamla iç içe yaşanan bu tür karşılaşmalar turistlerin tatiline farklı bir renk katıyor.

TEKNEDEKİ TURİSTLER HEYECANLA İZLEDİ

Tur teknesinde bulunan yolcular, denizin yüzeyine çıkan yunusları fark eder etmez cep telefonlarına sarıldı. Dakikalar boyunca teknenin rotasına paralel şekilde yüzen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu anlarda teknede heyecanlı konuşmalar ve alkışlar yükseldi. Bazı turistler yunusların tekneye bu kadar yakın yüzmesini hayatlarında ilk kez gördüklerini ifade etti.

ALANYA’DA DOĞA VE TURİZM BİR ARADA

Akdeniz’de zaman zaman kıyıya yakın bölgelerde görülen yunuslar, Alanya’nın doğal zenginliğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Deniz canlılarının tur teknelerine eşlik ettiği görüntüler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor ve bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Turizm kenti Alanya’da bu tür görüntüler, tatilcilerin yalnızca tarihi ve plajları değil, aynı zamanda bölgenin doğal yaşamını da deneyimleme fırsatı bulduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Alanya tekne turu deneyimi arayan ziyaretçiler için unutulmaz bir hatıra anlamı taşıyor.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, turistlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda yunusların suyun üzerinde süzülerek tekneyle birlikte ilerlediği görülüyor.

Doğal yaşamın en etkileyici anlarından biri olarak değerlendirilen görüntüler, Alanya açıklarında zaman zaman yaşanan benzer karşılaşmaların yeni bir örneği oldu.