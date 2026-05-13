Alanya’da sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü gönüllüsü Hasan Sağlamer, sokak kedilerine gelişigüzel bırakılan çiğ et ve tavuk kemiklerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özellikle Saray Mahallesi’nde kaldırım kenarına bırakılan çiğ et ve tavuk kemiklerinin görüntülenmesinin ardından açıklama yapan Sağlamer, iyi niyetle yapılan beslemenin bilinçsiz olduğunda hayvanlara zarar verebildiğini söyledi.

ÇİĞ ET PARAZİT RİSKİ TAŞIYOR

Hasan Sağlamer, çiğ etin kedilerde parazit oluşumuna neden olabileceğini, bu parazitlerin temas yoluyla insan sağlığını da etkileyebileceğini ifade etti. Özellikle sıcak havalarda açıkta bırakılan et ürünlerinin daha büyük sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekti.

Sağlamer, “Çiğ et kedilerde parazite dönüşebilir. Bu parazitlerin temas yoluyla insana ulaşması da mümkün. Lütfen sokak hayvanlarını beslerken daha dikkatli olalım” dedi.

TAVUK KEMİĞİ CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR

Tavuk kemiklerinin kırılarak sivri parçalara dönüşebildiğini belirten Sağlamer, bu durumun kedilerin ağız, boğaz ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceğini söyledi.

Veteriner hekimlerin de sıklıkla uyardığı bu risk nedeniyle, sokak hayvanlarına kemik yerine uygun mamalar veya güvenli gıdalar verilmesi öneriliyor.

“ŞEHRİMİZE BU GÖRÜNTÜ YAKIŞMIYOR”

Hasan Sağlamer, kaldırım ve yol kenarlarına açık şekilde bırakılan yiyeceklerin çevre temizliği ve şehir estetiği açısından da olumsuz görüntüler oluşturduğunu belirtti. Bilinçli ve kontrollü beslemenin hem hayvanların sağlığı hem de Alanya’nın temizliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Sokak hayvanlarına destek olmak isteyen vatandaşların, uygun mama kullanmaları ve besleme sonrası çevreyi temiz bırakmaları öneriliyor.