Antalya’da düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Taekwondo İl Şampiyonası, Alanyalı sporcuların elde ettiği derecelerle tamamlandı. Tatamide mücadele eden sporcular, farklı kategorilerde kazandıkları madalyalarla Alanya’ya gurur yaşattı. Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü sporcusu ve Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu öğrencisi Mehmet Taha Aksu, Küçük Erkekler 27 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Antalya İl Şampiyonu oldu. Gün boyu süren karşılaşmalarda üstün bir performans sergileyen Aksu, altın madalyanın sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

BAŞARININ ARKASINDA DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA

Şampiyon sporcunun antrenörlüğünü Merve Alıcı Yazıcı üstlendi. Teknik hazırlık, kondisyon ve maç stratejileriyle dikkat çeken Aksu’nun, disiplinli çalışma sürecinin karşılığını aldığı değerlendirildi.

ALANYALI SPORCULARDAN MADALYA YAĞMURU

Şampiyonada Alanyalı diğer sporcular da önemli dereceler elde etti. Alper Erdinç Cantürk, 40 kilogram kategorisinde finale yükselerek Antalya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Atatürk Ortaokulu öğrencisi olan Cantürk, aynı zamanda Alanya Genç Mertler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. 36 kilogram kategorisinde mücadele eden Ahmet Yiğit Polat ise turnuvayı Antalya üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalya elde etti.

OKUL VE KULÜP DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Başarıların ardından okul ve kulüp yönetimlerinin spora verdiği destek de öne çıktı. Başta Okul Müdürü Mehmet Uyar olmak üzere okul idaresi ve kulüp yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür edildi.

ALANYA’DA TAEKWONDO YÜKSELİŞTE

Antalya’daki şampiyonada elde edilen dereceler, Alanya’da taekwondo branşında yürütülen altyapı çalışmalarının karşılık bulduğunu ortaya koydu. Genç sporcuların farklı kategorilerde elde ettiği başarılar, Alanya'da spora olan ilginin her geçen gün arttığını gösterdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi