Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sürücü belgesi alma süreçlerini kökünden değiştirecek yepyeni bir Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) Yönetmeliği hazırlayarak İçişleri Bakanlığı’nın onayına sundu. Eylül ayından itibaren ülke genelinde ve Alanya'da uygulanmaya başlanması beklenen sistem, sürücü adayları için zorlu ve ezbere dayanmayan yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

EZBERCİ SÜRÜCÜ DÖNEMİ KAPANIYOR

Alanya’da faaliyet gösteren Oba Sürücü Kursu Sahibi Hasan Şimşek, milyonlarca adayı ve sektör temsilcisini yakından ilgilendiren düzenlemenin kritik detaylarını paylaştı. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, adayların sadece belirli yolları ezberleyerek ehliyet alabildiği dönemin tarihe karışacağını vurgulayan Şimşek, artık direksiyon sınavlarında "serbest güzergah" modelinin devrede olacağının altını çizdi.

SINAV SÜRESİ 50 DAKİKAYA ÇIKIYOR

Yeni dönemin en sarsıcı değişikliklerinden biri de sınav sürelerinde yaşanacak. Mevcut uygulamadaki sürenin yetersiz bulunması nedeniyle direksiyon başındaki test maratonu tam 50 dakikaya yükseltiliyor. Adaylar artık haftanın her günü ve günün her saatinde sınava tabi tutulabilecek.

KOMİSYON NEREYE İSTERSE ORAYA GİDİLECEK

Direksiyon başındaki adayın kaderini artık anlık kararlar belirleyecek. Sınav anında komisyon üyelerinin o an belirleyeceği rotalarda araç kullanmak zorunlu hale gelecek. Hasan Şimşek, bu sayede kursiyerlerin direksiyon bilgisi, stres yönetimi ve trafik becerilerinin yapay koşullarda değil, reel trafik akışı içinde çok daha net ölçüleceğini belirtti. Düzenleme, trafiğin yoğun olduğu Alanya caddelerinde ehliyet almayı daha titiz bir sürece dönüştürecek.