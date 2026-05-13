ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya ATASEM, hem Kızılkule’nin 800’üncü yılına dikkat çekmek hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenliyor. “Matını al, gel” sloganıyla duyurulan pilates etkinliği, 14 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de tarihi Kızılkule’de gerçekleştirilecek. Tarihi mekanları yaşayan sosyal alanlara dönüştürmeyi amaçlayan etkinlikte vatandaşlar, Alanya’nın simge yapılarından biri olan Kızılkule’nin eşsiz atmosferinde açık havada spor yapma fırsatı bulacak. Alanya ATASEM Müdürü Can Baysal, etkinliğin hem sağlıklı yaşam bilincini artırmak hem de vatandaşları kentin tarihi mirasıyla buluşturmak amacıyla organize edildiğini belirtti. Baysal, tüm Alanyalıları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe davet etti. (Şerife ÇOBAN)

