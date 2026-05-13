Şampiyonanın en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Mahmutlar’dan geldi.

ANTALYA ŞAMPİYONU OLDU

Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü sporcusu ve Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu öğrencisi

Mehmet Taha Aksu, Küçük Erkekler 27 kilogram kategorisinde tatamiye çıkarak rakiplerini geride bıraktı.

Başarılı sporcu, gün boyu süren müsabakaların ardından Antalya İl Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAŞARININ ARKASINDA DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VAR

Şampiyon sporcu Mehmet Taha Aksu’nun antrenörlüğünü

Merve Alıcı Yazıcı

üstlendi.

Teknik hazırlık süreci, kondisyon çalışmaları ve maç planlamalarıyla dikkat çeken sporcu, organizasyon boyunca istikrarlı performans ortaya koydu. Şampiyonluk, disiplinli çalışma sürecinin karşılığı olarak değerlendirildi.

ALANYALI SPORCULARDAN MADALYA YAĞMURU

Şampiyonada derece elde eden diğer Alanyalı sporcular da başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Alper Erdinç Cantürk, 40 kilogram kategorisinde mücadele ederek finale yükseldi ve Antalya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Cantürk, Atatürk Ortaokulu öğrencisi olarak okul sporlarında mücadele ederken, aynı zamanda Alanya Genç Mertler Spor Kulübü sporcusu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

36 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan

Ahmet Yiğit Polat

ise organizasyonu Antalya üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalya elde etti.

OKUL VE KULÜP DESTEĞİ ÖNE ÇIKTI

Şampiyonada elde edilen başarıların ardından okul ve kulüp yönetimlerinin spora verdiği destek de dikkat çekti.

Başta Okul Müdürü

Mehmet UYAR

olmak üzere okul yönetimine, müdür yardımcısına ve kulüp yönetimine; spora ve sporcuya verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edildi.

ALANYA’DA TAEKWONDO YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Antalya’daki organizasyonda elde edilen dereceler, Alanya’da Taekwondo branşındaki altyapı çalışmalarının karşılık vermeye başladığını bir kez daha ortaya koydu.

Genç sporcuların farklı kategorilerde elde ettiği başarılar, ilçede Taekwondo’ya olan ilginin ve sistemli spor çalışmalarının her geçen gün daha güçlü hale geldiğini gösterdi.