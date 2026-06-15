Oyuncunun vefat haberi gün içinde kamuoyuna yansırken, yakın çevresi ve hayranları sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı. İrtem'in evinde annesiyle birlikte bulunduğu sırada rahatsızlandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öne sürüldü. Ancak olayla ilgili resmi soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Kariyeri boyunca birçok televizyon dizisi ve tiyatro projesinde yer alan Ece İrtem, özellikle 2025 yılında dahil olduğu "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Ana Sanat Dalı mezunu olan oyuncu, ekran kariyerine 2014 yılında başlamıştı.

Vefat haberini daha da hüzünlü hale getiren detay ise İrtem'in doğum gününü bir gün önce kutlamış olması oldu. Oyuncunun doğum gününe ait paylaşımları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sevenleri genç yaşta gelen bu kaybın şokunu yaşadı.

Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajları yayımlarken, oyuncu Selçuk Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzüldüm çok, mekanın cennet olsun arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve resmi sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.