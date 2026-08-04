Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenledi. Başsavcılık, hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Soruşturmanın, "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlaması kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Fezlekenin, Anayasa ve ilgili mevzuat uyarınca izlenecek süreç kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmesi bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler önce Adalet Bakanlığı'na, ardından Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor. Dosya daha sonra Karma Komisyon'da görüşülüyor. Komisyonun hazırlayacağı raporun Genel Kurul gündemine alınması halinde, dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağına TBMM karar veriyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturmanın temelini oluşturan dosya, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda verilen yetkisizlik kararı sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Dosyada, 2024 yerel seçimleri öncesindeki bazı para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle yürütülen inceleme yer alıyordu.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür Özel, 1974 yılında Manisa'da doğdu. Eczacılık eğitiminin ardından mesleğini sürdürdü ve Türk Eczacıları Birliği bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2011 yılından bu yana Manisa milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkanvekilliği görevini üstlendi. Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçildi ve halen bu görevini sürdürüyor.