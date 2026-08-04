Ankara Yenimahalle'de 1 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, fahri trafik müfettişinin delil sunmadan kestiği 10 bin liralık idari para cezası mahkeme kararıyla iptal edildi. Sürücü U.Ö.'ye "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği" gerekçesiyle uygulanan yaptırım, delil yetersizliği nedeniyle hukuka aykırı bulundu.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-c maddesi uyarınca kesilen cezanın tebliğ edilmesinin ardından sürücü, avukatı aracılığıyla Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz başvurusunda bulundu. İtiraz dilekçesinde, ihlali kanıtlayacak herhangi bir görsel veya video kaydının tutanakta yer almadığı vurgulandı.

GÖRSEL DELİL YOKSA İŞLEM GEÇERSİZ

Dosyayı inceleyen Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümlerine atıfta bulunarak emsal bir karara imza attı. Mahkeme, idari yaptırıma konu olan fiilin ispatına yarayacak tüm delillerin tutanakta açıkça belirtilmesi gerektiğine dikkat çekti. Herhangi bir fotoğraf veya kamera kaydı sunulmadan kesilen cezanın hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edilerek yaptırım kararı ortadan kaldırıldı.

CEZALARA İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, kararı değerlendiren avukat Özge İrem Aksu, benzer durumla karşılaşan sürücülerin yasal haklarını hatırlattı. Fahri trafik müfettişlerinin kestiği delilsiz cezalara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurulması gerekiyor. Bu süreçte itiraz dilekçesinin hukuki gerekçelerle doldurulması ve eldeki mevcut karşı delillerin dosyaya eklenmesi, iptal kararının alınmasında kritik rol oynuyor.