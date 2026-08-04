Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden peş peşe yüksek teklifler geldiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı yıldızı takımda tutma hedefi doğrultusunda bu tekliflerin hiçbirine sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

ATLETICO MADRID'DEN 125 MİLYON EURO İDDİASI

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Atletico Madrid, Victor Osimhen için Galatasaray'a 125 milyon euroya ulaşan bir teklif sundu. İddialara göre sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi haftalar önce reddetti. Daha önce de Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, takımdaki yıldız oyunculara teklifler geldiğini açıklamış, Osimhen konusunda kulübün aceleci davranmayacağını ifade etmişti.

PREMIER LİG DEVLERİ DE YARIŞTA

İddialarda Manchester United'ın Osimhen için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken, Arsenal'in Viktor Gyökeres transferinin ardından Nijeryalı yıldız için 50 milyon euroluk teklif hazırladığı öne sürüldü.

Tottenham'ın ise 65 milyon euro nakit bedelin yanı sıra Pape Matar Sarr, Mathys Tel ve Kevin Danso'yu takas formülü kapsamında Galatasaray'a önerdiği ileri sürüldü. Söz konusu tekliflerle ilgili kulüplerden resmi bir açıklama yapılmadı.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO

Transfer haberlerine göre Galatasaray yönetimi, Osimhen'i takımın uzun vadeli planlarının merkezinde görüyor. Bu nedenle gelen tekliflerin geri çevrildiği ve kulübün yıldız futbolcu için 150 milyon euroluk bir bonservis beklentisi oluşturduğu belirtiliyor. Abdullah Kavukcu da daha önce yaptığı açıklamada, kişisel görüşü olarak Osimhen'i 150 milyon euroya dahi satmak istemeyeceğini söylemiş, nihai kararın yönetim kuruluna ait olduğunu vurgulamıştı.

VICTOR OSIMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998'de Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Kariyerine Ultimate Strikers Academy'de başlayan golcü futbolcu, sırasıyla Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formaları giydi.

Hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en değerli santrforları arasında gösterilen Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Galatasaray formasıyla sergilediği performansın ardından Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesinde yer almaya devam ediyor.