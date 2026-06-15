ALANYA’NIN dünyaca ünlü plajlarında gerçekleştirilen su sporları aktiviteleri de turizm sezonun başlarında umduğunu bulamadı. Bu dönemlerde normal şartlarda yüzde 70 ila 80 doluluk oranına ulaştıklarını ifade eden Serkan Çelik, şu anda ise doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Sadece su sporlarının değil, turizmle bağlantılı birçok sektörün benzer sıkıntılar yaşadığını kaydeden Çelik, “Umudumuz 25 Haziran’dan sonra yurt dışında da okulların tatil olmasıyla birlikte hareketliliğin artması” dedi. İşletmelerinde paraşüt, jet-ski ve çeşitli su sporları aktiviteleri sunduklarını belirten Çelik, geçmiş yıllarda yoğun talep nedeniyle paraşütlerin neredeyse hiç boş kalmadığını vurgulayarak, “Eskiden paraşüt hiç havadan inmezdi. Şimdi ise maalesef müşteri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TURİST PROFİLİ DEĞİŞTİ, FİYATLAR ESNEDİ’

Turist profilinde de değişim yaşandığına dikkat çeken Çelik, önceki yıllarda ağırlıklı olarak Alman, İngiliz ve Hollandalı turistleri ağırladıklarını, son dönemde ise Ukrayna, Rusya, Çekya ve Polonya’dan gelen misafirlerin öne çıktığını söyledi. Fiyat politikalarında da esnek davrandıklarını belirten Çelik, özellikle yerli turistlerin bütçelerini göz önünde bulundurarak uygun fiyatlandırma yaptıklarını ifade etti. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR