Alanya'da Bugün Planlı Elektrik Kesintisi: 4 Ağustos'ta Bakım ve Yatırım Çalışmaları Yapılacak

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Jandarma ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Talihsiz çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Talan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, minik çocuğu sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi 'nde yaşandı. İddiaya göre küçük Eslem, dere kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

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