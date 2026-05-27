Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında iptal kararı verdi. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin hukuken göreve iade edildiği bildirildi.

Gelişmelerin ardından gözler, mevcut genel başkan Özgür Özel'in atacağı adımlara çevrildi. Manisa'da bayram namazı çıkışında kamuoyuna açıklamalarda bulunan Özel, partisinden ayrılacağı ve yeni bir siyasi oluşuma gideceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

İDDİALARA NASIL YANIT VERDİ?

Partililere seslenen Özgür Özel, istifa çağrılarına karşı çıkarak kimsenin partiden ayrılmaması gerektiğini vurguladı. Özel, süreci çözeceklerini belirterek, "Geçmişte bizi desteklemeyen arkadaşlarımıza tepki gösterenler var. Mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlarla bir gönül bağımız yoktur" ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde mutlak butlan, bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması sebebiyle baştan itibaren geçersiz sayılması durumunu ifade ediyor. Bu tür hukuki kararlar, söz konusu işlemin hiç yapılmamış gibi kabul edilmesini ve yasal olarak bir önceki duruma dönülmesini zorunlu kılıyor.

YENİ PARTİ KURULACAK MI?

Açıklamalarının devamında yeni parti iddialarına da değinen Özel, mevcut aşamada hiçbir partilinin ayrılmasına gerek olmadığını belirtti. Özel, "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" diyerek istifa söylentilerine son noktayı koydu.