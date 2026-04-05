Hafta sonuna girilirken açıklanan güncel altın fiyatları, özellikle Alanya’daki yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor.

5 Nisan 2026 Pazar altın fiyatları, hem kısa vadeli alım-satım yapanlar hem de uzun vadeli yatırım düşünenler tarafından yakından izleniyor. Turizm sezonuna hazırlanan Alanya’da, nakit akışı ve birikim tercihleri de altına olan ilgiyi artırıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 NİSAN 2026)

Açıklanan son verilere göre altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 6.704,43 TL

Çeyrek altın: 11.555,00 TL

Yarım altın: 23.007,00 TL

Tam altın: 44.440,31 TL

Cumhuriyet altını: 45.809,00 TL

Gremse altın: 111.441,58 TL

Ons altın: 4.677,56 USD

ALTIN FİYATLARINI NELER ETKİLİYOR?

Altın piyasasındaki fiyat değişimleri birçok faktöre bağlı olarak şekilleniyor. Özellikle dolar kuru, küresel ons altın fiyatı ve uluslararası ekonomik gelişmeler, iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkiliyor.

Yatırımcılar, günlük fiyat değişimlerini takip ederek özellikle gram altın ve çeyrek altın alım-satım kararlarını buna göre belirliyor. Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkarıyor.

ALANYA’DA ALTINA TALEP ARTIYOR

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’da ekonomik hareketlilik de artıyor. Bu süreçte hem yerli hem yabancı yatırımcıların altına yönelimi dikkat çekiyor.

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, özellikle düğün sezonu öncesi çeyrek ve gram altına talebin arttığını ifade ediyor. Fiyatlardaki günlük değişim ise alım zamanlamasını daha kritik hale getiriyor.