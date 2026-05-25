Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs tarihinde Antalya merkezli 20 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, yasa dışı bahis ve şans oyunları oynattığı öne sürülen dev bir ağ ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinin aktardığı verilere göre, toplam 189 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 121 kişi gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan diğer şüphelilerden 17'sinin halihazırda cezaevinde, 6'sının askerlik görevinde ve 3'ünün ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i serbest bırakılırken, 51 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ANTALYA'DA 10 FARKLI OFİS KURULMUŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici boyutu ise şebekenin finansal büyüklüğü oldu. Şüphelilerin sadece Antalya il sınırları içerisinde yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütmek amacıyla 10 ayrı ofis kurduğu belirlendi. İncelemelerde, zanlıların banka hesapları ve kripto varlık cüzdanları üzerinden yönettikleri sistemde toplam 11 milyar 400 milyon liralık devasa bir işlem hacmi ve hesap hareketi saptandı.

KRİPTO VARLIKLARLA İZ KAYBETTİRME ÇABASI

Son yıllarda yasa dışı bahis şebekelerinin, yasa dışı yollardan elde ettikleri milyarlarca lirayı finansal sisteme sokmak için kripto paraları sıkça kullandığı biliniyor. Uzmanlar, 11 milyar 400 milyon liralık devasa hacmin, geleneksel bankacılık denetimlerinden kaçmak amacıyla dijital varlıklara yönlendirilmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla yürüttüğü ortak çalışmalar, bu tür karanlık ağların finansal ayaklarının çökertilmesinde kritik bir rol oynuyor.

Turizmin başkenti konumundaki Antalya bölgesinde bu çapta bir kayıt dışı para trafiğinin engellenmesi, bölge ekonomisinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Alanya ve çevre ilçelerde de kamuoyu tarafından yakından takip edilen bu tür büyük çaplı operasyonların, bölgesel huzuru ve ticari şeffaflığı artırması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.