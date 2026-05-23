Alanya Üniversitesi, sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusunda çevreci ulaşım yatırımlarına bir yenisini ekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Tazı’ elektrikli bisiklet sistemi, üniversite kampüslerinde öğrencilerin ve personelin kullanımına sunuldu.

Kampüs içerisine kurulan elektrikli bisiklet park alanlarıyla birlikte üniversite içerisinde çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Projenin hem günlük ulaşımı kolaylaştırması hem de karbon salımını azaltması bekleniyor.

HEDEF: DAHA YEŞİL BİR KAMPÜS

Alanya Üniversitesi yönetimi, yeni nesil e-bisiklet ağının üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirtti. Yapılan açıklamada, çevreci ulaşım uygulamalarının yalnızca kampüs yaşamını kolaylaştırmadığı, aynı zamanda uluslararası çevre kriterleri açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Özellikle üniversitelerin çevresel sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren uluslararası sıralamalarda daha üst basamaklara çıkmanın hedeflendiği vurgulandı.

Üniversite yönetimi, kampüs içerisinde motorlu araç kullanımını azaltacak her uygulamanın çevreye doğrudan katkı sunduğunu belirterek, öğrencilerin çevre bilincinin güçlenmesini de önemsediklerini kaydetti.

KARBON AYAK İZİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Yapılan değerlendirmelerde, elektrikli bisiklet kullanımının özellikle kısa mesafeli ulaşımda ciddi enerji tasarrufu sağladığına dikkat çekildi. Kampüs içinde araç trafiğinin azaltılmasıyla birlikte hava kirliliği ve karbon salımının da düşürülmesi hedefleniyor.

‘Tazı’ e-bisiklet sisteminin üniversite yaşamına entegre edilmesiyle öğrencilerin sürdürülebilir ulaşım alışkanlığı kazanmasının amaçlandığı belirtildi.

Yetkililer, çevreci uygulamaların yalnızca bugünü değil geleceği de ilgilendirdiğini ifade ederek, üniversitelerin bu konuda örnek rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI SIRALAMALARDA YÜKSELME HEDEFİ

Alanya Üniversitesi’nin son yıllarda çevre dostu projeler, enerji verimliliği uygulamaları ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla öne çıktığı belirtilirken, yeni e-bisiklet ağıyla birlikte “Yeşil Kampüs” kriterlerinde daha güçlü bir konuma ulaşılması hedefleniyor.

Üniversite yönetimi, dünya genelindeki “En Çevreci Üniversiteler” sıralamasında daha üst sıralarda yer almak için çevre odaklı yatırımların süreceğini açıkladı.