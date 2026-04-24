AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında gün içinde art arda depremler yaşanıyor. Son olarak 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AKDENİZ’DE YENİ DEPREM MEYDANA GELDİ

Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının 24 Nisan 2026 günü saat 16.42’de kaydedildiğini duyurdu.

Verilere göre deprem, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 202 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü deniz açıklarında yer aldı.

DERİNLİĞİ 12 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

AFAD tarafından paylaşılan teknik bilgilere göre depremin derinliği 12.23 kilometre olarak ölçüldü. Koordinatlar ise 35.085 kuzey enlemi ve 26.395 doğu boylamı olarak açıklandı.

GÜN BOYUNCA SARSINTILAR SÜRÜYOR

Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren hareketlilik dikkat çekiyor. Gün içinde daha önce 3.6 ve 3.9 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. Son yaşanan sarsıntıyla birlikte bölgede Akdeniz deprem hareketliliği 24 Nisan 2026 günü boyunca devam ediyor.

OLUMSUZ BİR DURUM BİLDİRİLMEDİ

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.

Akdeniz açıklarında yaşanan bu tür sarsıntılar genellikle kıyı şehirlerinde hafif hissediliyor. Özellikle Antalya ve çevresinde hissedilen son depremler, vatandaşların gün içinde tedirginlik yaşamasına neden oldu.

Büyüklük: 3.8 (Mw)

Yer: Akdeniz açıkları (Datça’ya 202 km)

Tarih: 24 Nisan 2026

Saat: 16:42:39 TSİ

Derinlik: 12.23 km