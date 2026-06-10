Kanada'nın Ontario eyaletinde görev yapan bir yolcu uçağı pilotunun, 17 yıl boyunca gerekli en üst düzey uçuş lisansına sahip olmadan seferler düzenlediği ortaya çıktı. Peel Bölge Polisi'nin açıklamasına göre, Air Canada hava yolu şirketinde çalışan Geoffrey Wall adlı pilot, belgelerindeki usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından 1 Haziran'da gözaltına alındı.

Wall'un ticari pilot lisansı (CPL-A) bulunmasına rağmen, yolcu uçaklarını kullanmak için zorunlu olan Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-A) taşımadığı belirlendi. 2009 ile 2025 yılları arasında ehliyetsiz şekilde hava yolu pilotluğu yapan şüphelinin, bu süreçte 900'ü aşkın iç ve dış hat uçuşu gerçekleştirdiği ve 2,9 milyon Kanada dolarından fazla maaş aldığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin Kanada'daki Georgian College'de yarı zamanlı çalıştığı da kayıtlara geçti.

GÜVENLİK AÇIĞI NASIL FARK EDİLMEDİ?

CNN International'ın aktardığı bilgilere göre, Air Canada iddiaları ciddiyetle ele aldığını ancak geride kalan sürede yolcu güvenliğinin tehlikeye girmediğini duyurdu. Şirket, tüm pilotların altı ayda bir zorunlu eğitimden geçtiğini ve her yıl sertifikalı bir kaptan eşliğinde uçuş kontrolüne tabi tutulduğunu vurguladı. Wall'un bu eğitim ve kontrolleri başarıyla geçtiği, büyük uçakları kullanma konusunda yüksek yetkinlik gösterdiği ifade edildi. Durumun fark edilmesinin ardından pilotun aktif görevden uzaklaştırıldığı ve konunun Kanada Ulaştırma Bakanlığı'na bildirildiği açıklandı.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE LİSANS DENETİMLERİ YETERLİ Mİ?

Al Jazeera'ye konuşan Uçuş Güvenliği Vakfı Başkanı Hassan Şahidi, yaşananları son derece nadir bir vaka olarak nitelendirdi. Şahidi'ye göre, asıl sorun tamamen eğitimsiz birinin uçağı uçurması değil, düzenleyici kurumların zorunlu bir lisans gerekliliğinin ihlalini yıllarca tespit edememiş olmasıdır. Bu durum, sivil havacılık otoritelerinin belge doğrulama ve periyodik denetim süreçlerindeki sistemsel zayıflıkları gözler önüne seriyor. Şüphelinin ticari lisansının bulunması ve simülatör testlerini geçmesi kaza riskini düşük tutmuş olsa da, denetim mekanizmalarına duyulan güven ağır bir yara almış durumda.

Soruşturmayı yürüten Peel Bölge Polisi, emekliye ayrılan Wall'un hem çalıştığı şirketi hem de sivil havacılık otoritelerini mesleki yeterlilik belgeleri konusunda yanıltmış olabileceğini belirtiyor. Başkomiser Yardımcısı Nick Milinovich'in film senaryosuna benzettiği olay kapsamında, şüpheliye dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, sahte nişan bulundurma ve kamu düzenini bozma suçlamaları yöneltildi. Olayla ilgili adli incelemelerin sürdüğü bildirildi.