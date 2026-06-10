Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2024 yılında meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden özel eğitim öğretmeni Nurullah Tart'ın davasında yeni iddialar gündeme geldi. Sabah gazetesinin aktardığına göre, karne günü bir kuyumcuda 12 kurşunla öldürülen öğretmenin ablası Yasemin Tart, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savundu.

Olayda kuyumcu İbrahim Halilullah Tart ağır yaralanmış, saldırgan M.T. tutuklanmıştı. Soruşturma aşamasında M.T.'nin, kuyumcuya gitmeden önce farklı bir mahallede muhtar Eyüp Advanlı'yı da öldürdüğü tespit edilmişti. İddianameye yansıyan bilgilere göre saldırının, tefecilik talebini reddeden akraba A.T.'ye yönelik bir öfke sonucu iş yerindeki çocuklarına yöneldiği öne sürülmüştü.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI

Abla Yasemin Tart, cinayeti işleyen M.T.'nin tutuklu olmasına rağmen, olaya karışan diğer şahısların araştırılmadığını belirtti. Katili olay yerine getiren ve yurt dışına kaçmasını planlayan kişilerin serbest olduğunu ifade eden Tart, dosyaya sunulan dijital delillerin dikkate alınmadığını söyledi. Tart, zanlının ailesinin Facebook ve TikTok üzerinden "Aslan kafeste, bir çıkarsa dışarıdakiler düşünsün" şeklinde paylaşımlar yaparak suçu yücelttiklerini ve açık tehditte bulunduklarını aktardı.

DİJİTAL DELİLLER VE CEZA HUKUKU BOYUTU NASIL İŞLİYOR?

Türk Ceza Kanunu'na göre, devam eden bir yargılama sürecinde şüpheli veya sanığı öven, eylemlerini meşru gösteren sosyal medya paylaşımları "suçu ve suçluyu övme" kapsamında değerlendirilebiliyor. Ceza davalarında HTS kayıtları kadar, olay öncesi ve sonrasına ait sosyal medya yazışmaları da iştirak veya azmettirme suçlarının delili olarak kabul edilerek dosyaya eklenebiliyor.

Olayın ardından şüpheli yakınlarının evlerini kapatarak bölgeden ayrıldığını ve bu süreçte delillerin karartılmış olabileceğini iddia eden Yasemin Tart, M.T.'nin akıl sağlığı yerinde değilmiş gibi davranarak adli makamları oyaladığını öne sürdü. Aile, bireysel silahlanma ve tefecilik faaliyetlerine karşı denetimlerin artırılmasını ve dosyada eksik kalan incelemelerin tamamlanmasını talep ediyor.