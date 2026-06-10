Alanya'da gece saatlerinde yaşanan olay ilçede üzüntüye neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Okurcalar Mahallesi'nde Alara Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi.

Saat 00.10 sıralarında bölgedeki bir otelde staj yaptığı öğrenilen 16 yaşındaki genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden Alara Çayı'na atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GECE BOYU ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Ekipler, karanlık ve akıntının etkili olduğu çayda geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama faaliyetleri gece boyunca sürerken, ekipler sabah saatlerinde genç kızın cansız bedenine ulaştı.

Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp morguna gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın neden yaşandığının belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, genç kızın ölümüne ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirdi.

Okurcalar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından genç kızın ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.