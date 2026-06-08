Antalya Serik'te Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olay, saat 18.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek bölgeden uzaklaştı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında hareketini sürdüren otomobil, yakındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yükselen alevler ve yoğun duman, iki katlı evin pencere ve panjurlarında da hasara yol açtı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek ve olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. İlk incelemelerde yangının araçta başladığı değerlendirilirken, kesin neden yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.