İstanbul'da hafta ortasında etkili olan güneşli ve sıcak hava, hafta sonu yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. AKOM ve Meteoroloji verilerine göre, perşembe ve cuma günleri 30 derece bandında seyredecek olan hava sıcaklığı, cumartesi günü yurt genelinde etkili olacak sistemle birlikte yaklaşık 7 derece düşüş yaşayacak.

Megakentte hafta içi öğle saatlerinde termometreler 28 dereceyi gösterirken, nem oranının yüzde 35 ile 80 arasında değiştiği bildirildi. Denize girmek isteyenler için su sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor. Bölgede bunaltıcı sıcakların önüne ise kuzeyden esen ve hızı saatte 15 ila 45 kilometreye ulaşan poyraz geçiyor. Bu rüzgarlar gece serinlik sağlarken, gündüz aşırı ısınmayı engelliyor.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Perşembe ve cuma günleri yağış beklenmeyen İstanbul'da, plan yapan vatandaşların cumartesi gününe dikkat etmesi gerekiyor. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali öne çıkarken, metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıkların 22-23 derece seviyelerine kadar ineceği aktarıldı. Pazar günü ise yağışın etkisini azaltmasıyla sıcaklık yeniden 25 dereceye çıkacak.

HAZİRAN AYINDAKİ BU DALGALANMA NORMAL Mİ?

Meteorolojik değerlendirmelere göre haziran ayının ilk yarısında görülen bu tür ani sıcaklık değişimleri, erken yaz döneminin karakteristik özellikleri arasında yer alıyor. Kuzeyli hava akımlarının güneyli sıcak havayla karşılaşması, gök gürültülü sağanak yağışlara ve kısa süreli ani soğumalara zemin hazırlıyor.

İSTANBUL İÇİN BEŞ GÜNLÜK TAHMİN NASIL?

Açıklanan verilere göre 11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günleri hava parçalı ve az bulutlu olacak; sıcaklıklar 17 ile 29 derece arasında değişecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 16 ile 23 dereceye gerilerken sağanak yağış etkili olacak. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 16 ile 25 derece arasında seyrederek aralıklı 1 ila 4 kilogram yağmur bırakacak. 15 Haziran Pazartesi ve 16 Haziran Salı günleri ise yağış beklenmiyor ve sıcaklıkların tekrar 30 dereceye kadar yükselmesi öngörüldü.