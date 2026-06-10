Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, ruhsatsız inşaatlara hazır beton tedarik eden kişi ve kurumlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kaçak yapılaşmayı temelden engellemeyi hedefleyen bu yasal adım, Alanya'daki beton üreticilerinin çalışma sistemini doğrudan etkiledi.

EVRAK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELDİ

Alanya'da faaliyet gösteren beton santrali işletmecisi Fehmi Ceylan'ın aktardığına göre, firmalar artık sevkiyat öncesi katı bir belge denetimi yapıyor. Yasal zorunluluklara titizlikle uyduklarını belirten Ceylan, sipariş verenlerden öncelikle yapı ruhsatı ve yapı denetim evraklarını talep ettiklerini vurguladı. Sadece belgelerinde eksiklik bulunmayan projelere beton dökümü gerçekleştiriliyor.

CEZA RİSKİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEDİ?

Yeni düzenlemenin getirdiği ağır yaptırımlar, inşaat tedarik zincirindeki sorumlulukları genişleterek malzeme tedarikçilerini de yasal sürecin bir parçası haline getirdi. İki mikser beton satışından elde edilecek cüzi bir miktar için kimsenin 500 bin lira cezayı göze alamayacağını ifade eden Ceylan, sektörde belgesiz işlemin tamamen durduğunu açıkladı.

Alanya genelinde sektör temsilcileri, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması ve güvenli yapılaşmanın sekteye uğramaması adına vatandaşları uyarıyor. İnşaat sürecine başlamadan önce tüm yasal izinlerin ve yapı denetim süreçlerinin eksiksiz tamamlanması, artık beton tedariki için ön koşul kabul ediliyor.