Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta iki genç arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. 17 yaşındaki şüpheli Talha Erdem Ehlil ile 16 yaşındaki Kayra Ataman arasında henüz tam olarak netleşmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ataman ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak ilk müdahalesi gerçekleştirilen genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 16 yaşındaki genç kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yürüttüğü hızlı çalışma sonucunda kaçan şüpheli Talha Erdem Ehlil kısa sürede yakalandı. Soruşturma kapsamında şüphelinin babasının da gözaltına alındığı bildirildi.

AİLEDEN ADALET ÇAĞRISI

Hayatını kaybeden gencin babası Hanefi Ataman, oğlunun kız arkadaşıyla parkta otururken karşı tarafın laf atması sonucu olayın başladığını öne sürdü. Acılı baba, oğlunun kalbine iki bıçak darbesi aldığını belirterek, şüpheliler için kullanılan 'suça sürüklenen çocuk' ifadesine tepki gösterdi ve en ağır cezanın verilmesini talep etti. Anne Emine Ataman ise oğlunun özel harekat polisi olma hayali kurduğunu dile getirerek gözyaşları içinde adaletin sağlanmasını istedi. Halası Kevser Güneş de Kayra'nın şiddetten uzak, merhametli bir genç olduğunu vurguladı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK (SSÇ) KAVRAMI NEDİR?

Ailenin tepki gösterdiği 'Suça Sürüklenen Çocuk' (SSÇ) tanımı, Türk Ceza Kanunu'nda 18 yaşını doldurmamış ve bir suça karıştığı iddia edilen bireyler için kullanılıyor. Hukuki süreçlerde bu yaş grubundaki şüpheliler, yetişkinlerden farklı yargılama usullerine tabi tutuluyor ve cezalarında yaş küçüklüğü indirimleri uygulanabiliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 17 yaşındaki şüphelinin yargılanma süreci, bu hukuki statü çerçevesinde şekillenecek.

Özel bir okulda eğitimine devam eden Kayra Ataman'ın cenazesinin, ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Olayın kesin çıkış nedenine ilişkin başlatılan geniş çaplı adli soruşturma ise devam ediyor.