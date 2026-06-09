ALANYA’DA turizm sezonundaki durgunluk, esnaf kesiminde ekonomik baskıyı artırırken kent genelinde ticari hareketlilik belirgin şekilde yavaşladı. Artan maliyetler, düşen turist sayısı ve iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle birçok işletme günlük giderlerini karşılamakta zorlanırken, bazı esnaflar ise sezonu düşük ciroyla geçirmek zorunda kaldı. Alanya'daki tabloyu değerlendiren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaşanan sürecin sektör açısından ciddi bir daralma oluşturduğunu belirterek esnafın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise sezonun beklentilerin altında başladığını, özellikle ulaşım maliyetleri ve uçuş iptallerinin turizm akışını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

‘DEVLETİMİZDEN SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ’

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Dünya genelinde yaşanan sıcak çatışmalar ve savaş atmosferi, bu yıl turizm sezonunun açılamamasına neden oldu. Sektörün lokomotifi konumundaki Alanya’da, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durgunluk yaşanıyor. Birçok rezervasyonun sürekli ertelenmesi ve sonrasında iptal edilmesi, yerli ve yabancı turist akışını tamamen kesti. Bölgedeki pek çok turistik tesis kapılarını hiç açamazken, açılan az sayıdaki otel ise personel, elektrik ve su gibi zorunlu giderleri karşılayabilmek adına fiyatları dip seviyeye çekerek çok düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalıyor. Esnafımız sadece günü kurtarmaya çalışıyor. Devletimizden somut adımlar bekliyoruz" dedi.

‘ESNAF VERGİYİ VE BAĞ-KUR’U ÖDEYEMEZ HALE GELDİ’

Yaşanan bu zincirleme krizin en büyük darbeyi turizm esnafına vurduğunu belirten Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Turizm esnafımız şu anda Bağ-Kur, sigorta primleri ve vergi ödemelerini ya hiç yapamamakta ya da çok büyük zorluklarla karşılamaya çalışmaktadır. Maliyetleri düşürmek adına birçok işletme zorunlu olarak eleman kısıtlamasına gitmiş, istihdam ciddi yara almıştır. Alanya genelinde devren satılık iş yeri sayısı, geçmiş yıllara oranla rekor seviyede artış göstermiştir. Bu tablo ekonomik olarak sürdürülebilir değildir" diye konuştu.

ESNAFIN HÜKÜMETTEN TALEPLERİNİ SIRALADI

Esnafın ayakta kalabilmesi için devletin şefkatli elini uzatması gerektiğini vurgulayan Başkan Özdemir, hükümete yönelik somut çözüm önerilerini ve taleplerini sıraladı: Esnafın birikmiş vergi, SGK ve Bağ-Kur borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve uzun vadeli taksit imkanları sunulmalıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kanalıyla verilen kredi limitleri en az 2 milyon 500 bin TL’ye çıkarılmalıdır. Bu krediler, esnafa nefes aldıracak şekilde 5 yıl (60 ay) vadeli olarak kullanıma sunulmalıdır.

HEM İÇ HEM DIŞ TURİZM İÇİN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Krizden çıkışın sadece borç ertelemekle mümkün olmayacağını, piyasaya sıcak para ve turist akışının sağlanması gerektiğini belirten Özdemir, iç ve dış turizmi canlandıracak adımların atılmasının elzem olduğunu ifade etti. Özdemir, "Sadece günü kurtarmak yetmez, geleceği de planlamalıyız. Dış turizmde yaşanan kaybı telafi etmek adına, devletimiz öncülüğünde yerli turizmi teşvik edici adımlar atılmalıdır. Vatandaşlarımıza yönelik uygun şartlı 'Turizm Kredileri' verilerek iç pazar hareketlendirilmelidir. Aynı zamanda dış politikada güvenli hatlar oluşturularak alternatif dış pazarlara yönelik agresif tanıtım ve teşvik hamleleri başlatılmalıdır. Alanya esnafı, Türkiye ekonomisinin can damarlarından biridir. Bu damarın kurumaması için devletimizin acilen kapsamlı bir 'Turizm Esnafı Destek Paketi' açıklamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİALP'TEN ‘DİKKATLİ BORÇLANMA’ UYARISI

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, "Kötü bir sezona başlamış bulunmaktayız. Esnaflar da bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Normalde bu mevsimde esnaflarımız dükkanlarını açmış, mallarını yerleştirmiş, tadilatlarını yapmış ve tüm hazırlıklarını tamamlamış olur; sezonda kazanacakları parayla nasıl yatırım yapabileceklerinin hesabını yaparlardı. Ancak ne yazık ki sezonun başlangıcı iyi olmadı. Yakınımızda devam eden savaşın etkileri ülkemizde de hissedilmeye başladı. Biz turizmle geçinen esnek bir ilçeyiz. Turizmin zayıflaması, akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, uçak iptalleri ve sefer sayılarının azaltılması havayolu şirketleri tarafından bölgemizi olumsuz etkiledi. Rakip ülkelerle karşılaştırdığımızda ise Yunanistan, İtalya ve Mısır gibi Akdeniz çanağındaki ülkelerde turizmin daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Bu konuda araştırmalarımızı da yapıyoruz. Bölgemize geldiğimizde ise, savaş bizden yaklaşık bin beş yüz kilometre uzakta olmasına rağmen sanki çok daha yakınımızdaymış gibi, rakip ülkeler tarafından böyle lanse ediliyor. Bu durum turistlerin bölgeye gelme konusunda çekimser davranmasına neden oluyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği de eklenince insanlar ciddi sıkıntılar yaşıyor. Esnaflarımız da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Krediye erişim konusunda ise esnaflarımız, SGK, Bağ-Kur ve vergi borcu bulunmaması şartıyla krediye ulaşabiliyorlar. Borcu olanlar ise yapılandırma yaparak kredi imkânından faydalanabiliyor. Ancak merkezi hükümetin kapsamlı bir sicil affı yapması gerektiği düşünülüyor. Çünkü geçmiş yıllardan kalan çekler, senetler ve geciken kredi kartı borçları kredi notlarını olumsuz etkiliyor ve puanları düşürüyor. Bu da esnafların krediye erişimini zorlaştırıyor. Eğer kapsamlı bir sicil affı düzenlemesi yapılırsa, esnaflar bu zorlu sezonu biraz daha rahat geçirebilirler. Esnaflarımıza ise borçlanma konusunda dikkatli olmaları, gelir-gider dengesini gözetmeleri ve ayağını yorganına göre uzatmaları tavsiye ediyoruz. Bu sezonu en az zararla atlatmak en önemli hedef olmalıdır" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi