Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut arzını desteklemek amacıyla 64 ilde yeni bir satış kampanyası duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin konut 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren doğrudan satış yöntemiyle alıcılarını bekleyecek.

Vatandaşlar, 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan süreçte 2+1 veya 3+1 planındaki evler arasından seçim yapabilecek. Satış işlemleri, herhangi bir başvuru bedeli talep edilmeksizin Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri üzerinden yürütülecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Yeni kampanyanın en dikkat çeken yönü, standart TOKİ projelerindeki kura, ikametgah ve gelir düzeyi gibi kısıtlamaların kaldırılmış olması. Kurumun bildirdiğine göre, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru yapacak kişilerin ve eşlerinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması tek temel şart olarak belirlendi.

DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Geleneksel TOKİ projelerinde aylarca süren kura çekim aşamaları bu kampanyada uygulanmıyor. Doğrudan satış yöntemi, ev sahibi olmak isteyenlerin bankaya müracaat ettikleri anda mevcut stok üzerinden işlemlerini tamamlamasına olanak tanıyor. Bu durum, özellikle kura şanssızlığı yaşayan veya gelir sınırı engeline takılan vatandaşlar için daha hızlı ve öngörülebilir bir ev sahibi olma fırsatı sunuyor.