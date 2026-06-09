Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında yer alan ifade tutanakları, para transferleri, HTS kayıtları ve mali inceleme raporlarında milyonlarca liralık rüşvet iddialarının bulunduğu öğrenildi. Soruşturmanın, eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMANIN ÇIKIŞ NOKTASI ANTALYASPOR DOSYASI

Dosyada yer alan bilgilere göre eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulübün SGK borçlarının yapılandırılması ve "borcu yoktur" yazısının verilmesi karşılığında Mehmet Tanrıöver tarafından kendisinden 1 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.

İddialara göre söz konusu paranın 800 bin TL’lik bölümü Konyaaltı ilçesindeki bir işletmede elden teslim edilirken, kalan 200 bin TL ise Murat Akkaş’ın banka hesabına gönderildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, bu paranın daha sonra farklı hesaplara aktarıldığı yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

2 MİLYON TL'LİK BAŞKA BİR İDDİA DA DOSYADA

Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan Hatice Pelin C.A. isimli kişinin de SGK’daki bir işlemin sonuçlandırılması karşılığında kendisinden 2 milyon TL istendiğini öne sürdüğü öğrenildi.

İfadeye göre söz konusu para, aracı olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Evliya B.’ye Konyaaltı’ndaki bir kafede teslim edildi. Soruşturma kapsamında bu iddialar da detaylı şekilde inceleniyor.

PARA VE ÇEK HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Dosyada yer alan bilgiler doğrultusunda bazı şirketler arasındaki para transferleri ve çek hareketleri de mercek altına alındı. Özellikle hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait çekler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, rüşvet iddialarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Mali inceleme raporları ve banka hareketleri doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletildiği belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilen Murat Akkaş’ın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Akkaş, Mehmet Tanrıöver ile birlikte bir otele gittiklerini ve Tanrıöver’in otel sahibinin yanından para dolu bir poşetle çıktığını iddia etti.

Akkaş ifadesinde, birkaç gün sonra Tanrıöver’in kendisine “Tekne alacağız, bu parayı çalıştıralım” diyerek 1 milyon TL verdiğini öne sürdü.

İddiaya konu olan otelin sahibi Uysal T. ise 1 milyon TL verdiği yönündeki iddiaları kabul etmezken, otelde sorun yaşamamak amacıyla yardım adı altında Murat Akkaş aracılığıyla 60 bin TL gönderdiğini beyan etti.

5 MİLYON LİRAYI AŞAN RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında sezon ortasında Mehmet Tanrıöver’in aracının bagajından çıkardığı 240 bin TL’yi Murat Akkaş’a verdiği yönündeki beyanlar da bulunuyor.

Dosyada yer alan tüm iddialar birlikte değerlendirildiğinde, rüşvete konu olduğu ileri sürülen para miktarının 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Ancak bu iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve nihai kararın mahkeme tarafından verileceği vurgulanıyor.

3 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL

19 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Mehmet Tanrıöver, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut, Antalya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Mehmet Tanrıöver’in akrabası olduğu öne sürülen avukat Mehmet Rıdvan T. hakkında ise "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla adli kontrol kararı verildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Dosyada adı geçen ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Evliya B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ele geçirilen dijital materyaller, mali inceleme raporları ve yeni ifadeler doğrultusunda soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.