Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya teşkilatlarında büyük kurultay öncesi yerel dinamikleri şekillendirecek olan ilçe kongrelerinin takvimi resmen ilan edildi. MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş tarafından paylaşılan takvime göre, Antalya’nın 19 ilçesinde adeta bir demokrasi şöleni yaşanacak. Haziran ayının son haftasında merkez ilçelerle başlayacak olan yoğun süreç, Temmuz ortasına kadar kentin dört bir yanına yayılacak.

ALANYA'DA MUSTAFA SÜNBÜL GÜVEN TAZELİYOR: GÖZLER 5 TEMMUZ'DA

Açıklanan takvimde en dikkat çeken duraklardan biri hiç şüphesiz Alanya oldu. Başkan Mustafa Sünbül ve yönetiminin başarılı görev yaptığı Alanya'da, kongre heyecanı 05 Temmuz 2026 Pazar günü yaşanacak. Görev süresi boyunca Alanya genelinde yürüttüğü aktif saha çalışmaları, vatandaşla kurduğu güçlü bağlar ve teşkilat içi uyumuyla takdir toplayan Mustafa Sünbül ve ekibinin, bu kongreden de büyük bir gövde gösterisi ve güven tazeleyerek çıkması bekleniyor. Antalya siyasetinin kalbinin attığı yerlerden biri olan Alanya'daki bu genel kurul, şimdiden tüm kentin odak noktası haline gelmiş durumda.

MHP ANTALYA İLÇE KONGRELERİ TAM TAKVİMİ

MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından duyurulan ve titizlikle yürütülecek olan ilçe kongrelerinin takvimi gün gün şu şekilde gerçekleşecek:

27 Haziran 2026 Cumartesi günü Kepez ve Döşemealtı ilçe kongreleri ile süreç başlayacak. Ardından 28 Haziran 2026 Pazar günü Muratpaşa, Konyaaltı ve Aksu ilçe teşkilatları sandık başına gidecek.

Temmuz ayına gelindiğinde ise hareketlilik tüm hızıyla sürecek. 04 Temmuz 2026 Cumartesi günü Serik ve Manavgat ilçe kongreleri yapılacak. Büyük bir heyecanla beklenen Alanya ilçe kongresi, Gazipaşa ile 05 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Haftanın ilk günü olan 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü Akseki, İbradı ve Gündoğmuş teşkilatları kongrelerini tamamlayacak.

Kongre maratonunun son virajında, 10 Temmuz 2026 Cuma günü Kaş ve Demre ilçeleri; 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri seçime gidecek. MHP Antalya ilçe kongreleri süreci, 12 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak olan Elmalı ve Korkuteli kongreleri ile eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi