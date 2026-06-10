Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 28 Ocak'ta meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayıp ihbarı yaptığı eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla 5 Nisan'da tutuklanan Adalet Uzunoğlu hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianameye göre olay, Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Şüpheli kadın, 30 Ocak tarihinde polis merkezine giderek kocasının kaybolduğunu bildirdi. Ancak evde yapılan incelemelerde elektrik prizi, lavabo ve çeşitli eşyalar üzerinde kan ile doku izlerine rastlandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporuyla kanın kayıp eşe, olayda kullanılan satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise kadına ait olduğu kesinleşti.

CİNAYETİ REDDETTİ, PARÇALADIĞINI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmedi. Eşini merdivenlerde ölü bulduğunu öne süren şüpheli, durumu gizlemek amacıyla cesedi nacakla 10 ila 15 parçaya ayırdığını itiraf etti. İddianamede, şüphelinin kan sıçramaması için etrafa poşet serdiği ve kanlı kıyafetleri tuvalet giderine sakladığı belirtildi. Şüphelinin, ceset parçalarını özellikle güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan kör noktalardaki çöp konteynerlerine attığı bilgisi de dosyada yer aldı.

Soruşturma aşamasında tutuklanmadan bir gün önce şüpheliye olay yerinde keşif yaptırıldı. Savcı ve polisler eşliğinde sokağa getirilen 3 çocuk annesi kadın, parçaları hangi çöp kutularına nasıl attığını detaylı şekilde anlattı. Dosyada ayrıca kadının çocuklarıyla yaptığı telefon görüşmesinde cinnet geçirdiğini söylediği ifadeler ile geçmişte eşinden zulüm gördüğüne dair beyanları da delil olarak sunuldu.

CESET BULUNAMADAN CİNAYET DAVASI NASIL AÇILDI?

Hukuk sisteminde maktule ait bedenin bulunamaması, cinayet soruşturmalarında genellikle zorlayıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak savcılık makamı, hazırladığı dosyada Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin emsal kararlarına atıfta bulundu. Bu tür hukuki içtihatlara göre, olay yeri inceleme raporları, adli tıp bulguları ve şüphelinin cesedi yok ettiğine dair ikrarı birleştiğinde, bedenin fiziksel yokluğu cinayet suçunun işlenmediği anlamına gelmiyor. Biyolojik delillerin kesinliği, davanın açılması için yeterli yasal zemini oluşturuyor.

Olayla ilgili 3 Nisan'da gözaltına alınan şüphelinin oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre maktul Ali Fuat Uzunoğlu'nun son olarak 28 Ocak gecesi saat 00.18'de camiden çıkarken görüldüğü dosyaya eklendi. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.