Antalya'nın turizm merkezlerinden Belek'e bağlı Kadriye Mahallesi sahilinde yaşanan olay, 6 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belek'teki bir otelde çalışan Kırgızistan vatandaşı Erlan Dzhumabekv, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

Kıyıdan bir süre uzaklaşan Dzhumabekv, daha sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark ederek ihbarda bulunmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi ve geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda deniz yüzeyi ve kıyı şeridi detaylı şekilde taranıyor. Ekipler, kayıp şahsa ulaşabilmek için farklı noktalarda arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, şu ana kadar Erlan Dzhumabekv'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

HELİKOPTER DE ARAMALARA DESTEK VERDİ

Dördüncü gününe giren çalışmalara Sahil Güvenlik helikopteri de destek verdi. Havadan gerçekleştirilen taramalarla birlikte bölgedeki arama alanı genişletildi.

Ekiplerin, hava ve deniz koşullarını dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kayıp otel çalışanına ulaşılması için bölgede arama faaliyetleri devam ediyor