Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin çalışmaları sürerken, olayın yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.

VALİ ŞAHİN SON DURUMU AÇIKLADI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada soruşturmada önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Şahin, daha önce 5 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatarak, sabah gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişinin daha yakalandığını belirtti.

Vali Şahin, "Failin ve faillerin bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında daha önce 5 kişi yakalanmıştı. Bu sabah yapılan operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 13'e ulaştı" dedi.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Soruşturmanın yalnızca Antalya ile sınırlı olmadığını belirten Şahin, elde edilen bulgular doğrultusunda yurt dışındaki bazı isimlere ulaşılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Vali Şahin, kırmızı bültenle aranan kişilerle ilgili bağlantıların araştırıldığını, gerekli görülmesi halinde yeni kırmızı bülten taleplerinin de hazırlanacağını söyledi.

SALDIRIDA 2 KURŞUN İSABET ETMİŞTİ

Olay, Antalya Kepez'de bulunan Ford Otokoç yetkili servisinde meydana geldi. Yüzü maskeli bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda iş yerinin ön cephesindeki camlara 2 kurşun isabet etti.

Saldırıda yaralanan olmazken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve saha araştırmalarıyla sürdürülen soruşturmada şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını ve tüm bağlantıların titizlikle incelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Antalya Valiliği, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamaları.