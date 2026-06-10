Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'ndeki bir kasap dükkanında yasa dışı silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet makineli tüfek mermisi ile 1045 adet farklı çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi. İş yerinde bulunan suç unsurlarına el konuldu. Olayla ilgili kasap dükkanında çalışan K.A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: Mehmet AL